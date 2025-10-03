Власти региона выделили 31 млн рублей фермерам, пострадавшим от ЧС

Министерству сельского хозяйства Калининградской области направлены средства из резервного фонда на возмещение убытков фермеров, пострадавших от чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных 3 октября.

«Выделить министерству сельского хозяйства Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 31 371,4 тыс. рублей для предоставления в срок до 31 декабря 2025 года субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера», — говорится в распоряжении правительства.

Напомним, что аномально холодные конец апреля и начало мая, пришедшие в Калининградскую область сразу после двухдневной 30-градусной жары, нанесли удар по фермерам, выращивающим яблоки, груши и косточковые культуры. О том, что садоводы могут остаться без урожая, в середине мая предупреждали представители сразу нескольких крестьянско-фермерских хозяйств. Режим ЧС официально ввели 25 июня. В ходе встречи с аграриями 18 июля губернатор сообщил, что на компенсации региональный бюджет выделил 37 млн рублей. Кроме того, власти предложили получать компенсации и от страховых компаний. Сами сельхозпроизводители оценили ущерб в 173,6 млн рублей.