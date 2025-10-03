Власти региона выделили 31 млн рублей фермерам, пострадавшим от ЧС

Все новости по теме: Сельское хозяйство

Министерству сельского хозяйства Калининградской области направлены средства из резервного фонда на возмещение убытков фермеров, пострадавших от чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных 3 октября.

«Выделить министерству сельского хозяйства Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 31 371,4 тыс. рублей для предоставления в срок до 31 декабря 2025 года субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера», — говорится в распоряжении правительства.

Напомним, что аномально холодные конец апреля и начало мая, пришедшие в Калининградскую область сразу после двухдневной 30-градусной жары, нанесли удар по фермерам, выращивающим яблоки, груши и косточковые культуры. О том, что садоводы могут остаться без урожая, в середине мая предупреждали представители сразу нескольких крестьянско-фермерских хозяйств. Режим ЧС официально ввели 25 июня. В ходе встречи с аграриями 18 июля губернатор сообщил, что на компенсации региональный бюджет выделил 37 млн рублей. Кроме того, власти предложили получать компенсации и от страховых компаний. Сами сельхозпроизводители оценили ущерб в 173,6 млн рублей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter