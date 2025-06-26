В Калининградской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

В Калининградской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за последствий майских заморозков. Соответствующий указ за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ вводит режим чрезвычайной ситуации на территориях сельскохозяйственного назначения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в Калининградской области. Уровень реагирования установлен как региональный. Руководителем мероприятий по ликвидации назначили министра сельского хозяйства Артёма Иванова. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

О планах ввести режим ЧС стало известно в конце мая. Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр заявил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%.