В Калининградской области намерены построить завод по глубокой переработке пластика
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Из-за того, что вывоз пластикового вторсырья (в частности, ПЭТ-бутылок) с территории Калининградской области становится невыгодным, переработчики видят только один способ решения проблемы — строительство собственного завода по глубокой переработке на территории региона. О том, что эти планы уже собираются реализовать, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко, возглавляющий Региональный союз переработчиков.

«Мы уже с китайскими коллегами и с нашим предприятием „Экопэт“ уже разработали бизнес-план, программу. Я думаю, что в этом году мы уже должны закупить завод по глубокой переработке, и в следующем он у нас заработает, — сообщил Лавриненко. — Пока речь идет о финансировании этого проекта. Я в фонд [поддержки предпринимательства Калининградской области] обратился, министр природных ресурсов пытается помочь», — сообщил Лавриненко.

Лавриненко со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Оксану Астахову пояснил, что на текущий момент идёт активный поиск источников софинансирования проекта.

«Сейчас все пытаются не мешать, а решить этот вопрос. Учитывая нашу туристическую привлекательность, очень важно этот проект по глубокой переработке реализовать здесь на месте. И мы, я думаю, в течение года это все реализуем», — добавил предприниматель.

В минприроды региона «Новому Калининграду» подтвердили, что вопрос строительства предприятия действительно обсуждался и пообещали в ближайшее время уточнить, на каком этапе сейчас находится реализация проекта.

Ранее гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» сообщал, что цена на вторсырьё так сильно упала, что вывозить его из Калининградской области стало невыгодно. В частности, отсортированные ПЭТ-бутылки компания с зимы не вывозит с территории региона и отправляет на склад, чтобы не уйти в минус.

В марте 2023 года Олег Ступин, бывший на тот момент министром природных ресурсов и экологии региона сообщал «Новому Калининграду», что крупное предприятие по переработке в Калининградской области не создать. Он также отмечал, что для загрузки подобных предприятий необходимо «очень серьезно нарастить объемы сбора и поработать с качеством каждой товарной партии».

