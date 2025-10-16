СМИ: застройщик променада Светлогорска купил в Москве отель за 8,8-13 млрд

ВТБ продал отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте в Москве структуре 360 Executive Hotel Management Алексея Васина, пишет «Коммерсант». Эксперты издания оценили сделку в 8,8–13 млрд руб. 360 Executive Hotel Management реализует проект застройки променада в Светлогорске, квадратный метр в апартаментах на променаде в настоящее время стоит в среднем 800 тыс. рублей.

«Структура ВТБ ООО „ВТБ Арена“ 10 октября перестала владеть 30,9 тыс. кв. м в здании отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Это следует из выписки ЕГРН, — пишет „Коммерсант“. — Как указано в документе, новым собственником стало АО „Петровский парк отель“. По данным СПАРК, учредители этой компании не раскрываются, однако ей управляет АО „360 Менеджмент“ — структура 360 Executive Hotel Management (EHM)».

В ВТБ подтвердили, что реализовали гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, не раскрыв параметры сделки. В 360 EHM не ответили на запрос. Источник «Коммерсанта», знакомый с планами 360 EHM, говорит, что основной владелец компании Алексей Васин намерен через свои другие структуры заняться развитием отеля. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценил сделку в 12–13 млрд руб., партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько — в 8,8 млрд руб.

На сайте 360 EHM указано, что компания занимается развитием проекта Promenade в Светлогорске.

Напомним, курортно-оздоровительный комплекс «Променад» в Светлогорске — один из первых в списке одобренных правительством региона масштабных инвестиционных проектов, реализующихся в Калининградской области. Застройщик «Раушен Хотел Ресорт» получил под строительство первую линию города-курорта, минуя процедуру конкурентных торгов. Учредителем и руководителем компании является Алексей Васин.

В 2020 году «Новый Калининград» писал, что Васин управлял активами семьи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Сегодня Мантуров занимает пост первого вице-премьера Правительства РФ, пост министра перешёл экс-губернатору Антону Алиханову. В пресс-службе Правительства РФ на запрос «Нового Калининграда» об отношении семьи Мантурова к застройке светлогорского променада не ответили.

Весной 2025 года апартаменты в комплексе на первой линии Светлогорска продавались по 800 тыс. за кв. м. В настоящее время квадратный метр оценивается от 747 тыс. руб. до 828 тыс. руб.

