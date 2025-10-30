Источник: экс-глава «Лукойл-Калининградморнефть» перешёл на позицию советника

Источник: экс-глава «Лукойл-Калининградморнефть» перешёл на позицию советника
Юрий Кесслер. Фото: Виталий Невар / архив «Нового Калининграда»
Бывший генеральный директор компании «Лукойл-Калининградморнефть» Юрий Кесслер покинул свой пост и перешел на позицию советника, сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией.

«Юрий Кесслер продолжает работать в компании, но уже в другой должности — советника», — отметил собеседник «Нового Калининграда». Экс-гендиректор занимал пост руководителя с 2012 года, до этого он был главным инженером предприятия.

Портал Rugrad 29 октября сообщил, что смена руководства в калининградской нефтедобывающей компании произошла в рамках реорганизации калининградской дочерней компании ПАО «Лукойл». «Согласно записи в ЕГРЮЛ, 13 октября многолетний гендиректор структуры Юрий Кесслер покинул свою должность. Вместо него управляющей компанией стала астраханская структура „Лукойл-Нижневолжскнефть“, которой руководит Николай Ляшко с ИНН Ханты-Мансийского автономного округа», — отмечает издание.

Как рассказала 28 октября на заседании регионального правительства вице-премьер — министр экономического развития Калининградской области Вероника Лесикова, в регионе планируется «кратное увеличение объемов добычи нефти» — рост производства добычи нефти в 2026−2027 годах планирует компания «Лукойл».

Юрий Кесслер был депутатом Калининградской областной Думы (сейчас Заксобрание) предыдущего созыва, представлял партию «Единая Россия». В облдуме работал на неосвобожденной основе (без депутатской зарплаты). По данным декларационной кампании за 2018 год, его доход составил 111,2 млн руб.

Напомним, в октябре 2025 года 34 дочерних структуры компаний «Роснефть» и «Лукойл», включая  «Лукойл-Калининградморнефть», были включены в новый пакет американских санкций. После этого «Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы. 

