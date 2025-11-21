Банки предлагают запретить скидки на маркетплейсах

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Об этом сообщает ТАСС.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорится в письме. Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимые категории товаров, уточняется в письме. «При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», — указано в документе.

Авторы письма также ссылаются на мировой опыт, который «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера, в частности, приводятся регламенты Европейского союза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ».

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщили, что запрет программ лояльности на маркетплейсах, предложенный банками, приведет к росту цен на товары для потребителей и к долгосрочным негативным последствиям для российской экономики: «По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%. Маркетплейсами пользуются более 80 млн человек, и, по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит. Кроме этого, запрет скидок приведет к негативным долгосрочным последствиям для российской экономики, бизнеса и разгону инфляции».

В РВБ отметили, что истинная цель банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. В то же время крупные банки сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon и Wildberries, однако вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован.

«Внутри своих приложений и экосистем эти банки еще более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок. Например, на „Мегамаркете“ бонусами „Сберспасибо“ оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе Ozon также отметили, что стоимость товаров на маркетплейсе может вырасти из-за возможного введения запрета программ лояльности. «Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», — подчеркнули в Ozon.

Банки поддерживают скидки на маркетплейсах, однако связывание цены товара с конкретным платежным инструментом может вводить покупателей в заблуждение, рассказали в пресс-службе Сбера. «Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — говорится в сообщении. В банке также подчеркивают, что готовы к конструктивному диалогу, чтобы сохранить выгоды для покупателей и обеспечить честную конкуренцию.

