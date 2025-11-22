Минпромторг подтвердил статус калининградского мебельного промышленного кластера

Минпромторг России подтвердил статус мебельного промышленного кластера Калининградской области. Приказом федерального ведомства отраслевое объединение признано соответствующим требованиям, предъявляемым к подобным объединениям.Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Данный статус расширяет доступ предприятий к федеральной поддержке. Например, совместные проекты отраслевого кластера могут заявляться на льготные займы Фонда развития промышленности. Для них также доступны субсидии на выпуск пилотных партий продукции в рамках кооперационных цепочек», — пояснили власти.

«Это не просто формальность, а реальный инструмент развития: теперь участники кластера могут привлекать льготное финансирование на совместные проекты: от модернизации производства до выпуска новой продукции», — прокомментировал директор регионального центра «Мой бизнес» Кирилл Лило.

Как уточнили в правительстве, мебельный промышленный кластер Калининградской области создан в 2025 году. Сейчас он объединяет шесть предприятий, занятых производством мебели и комплектующих: компании «Пранкор», «Феникс», «Аквелла Инвест», «Максик», «Ушаковские Верфи», «Идеальные душевые системы».

Напомним, ранее губернатор области признал, что мебельная отрасль Калининградской области оказалась одной из самых пострадавших от экономических вызовов. Об этом он заявил на встрече с представителями индустрии в начале августа.