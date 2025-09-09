2025 год стал «самым колоссальным с точки зрения плохой экономики» для калининградских мебельных компаний. «Гвоздь в гроб» вбил 18-й пакет санкций [Евросоюза], поэтому компаниям необходима государственная поддержка. Об этом рассказал глава ассоциации калининградских мебельщиков Евгений Перунов на заседании комитетов Калининградской ТПП во вторник.

«Мебельная отрасль с весны 2022 года вошла в турбулентность с большими колоссальными изменениями. Они по всем направлениям. Это и набор санкционных мер европейских коллег, начиная с третьего пакета. Периодически в каждом пакете прилетали все новые и новые ограничения по тем или иным видам комплектующего сырья. 18-й пакет — это окончательный гвоздь в гроб — запрещена к ввозу фурнитура. Поэтому все преференции, которые были связаны с местом расположения Калининградской области и 16-ФЗ („Об Особой экономической зоне в Калининградской области“ — прим. „Нового Калининграда“), на сегодняшний момент не работают от слова совсем», — рассказал Перунов.

По его словам, сырьевые рынки для мебельной отрасли находятся на основной части России, либо в Китае и Турции, а это приводит к увеличению сроков и стоимости логистики. Итоговая стоимость произведенной в регионе продукции — на 30−40% выше, чем произведенной в остальных регионов России. «Экономическая ситуация связана и с ухудшением спроса, начиная с 2022 года. Многие предприятия на сегодняшний момент, к сожалению, выпуск своей продукции сократили в четыре раза. Покупательский спрос на сегодняшний момент упал на 300%. Это на сегодняшний момент реалия. Поэтому часть предприятий, к сожалению, уже не дожили до этого момента, прекратили существование — такая компании, как и „Интердизайн“, который был после „Лазурита“ номеров вторым в России, на сегодняшний момент больше не существует. Ряд других компаний, к сожалению, вынуждены закрываться, банкротиться по причине этих объективных обстоятельств», — добавил Перунов.

Он также представил список мер поддержки, разработанный самими мебельщиками, в который вошли льготные кредиты, снижение социальных платежей, фиксированная ставка на морские перевозки, склад на основной территории России, подготовка кадров и т.п.

Напомним, Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против РФ в середине июля.

В начале августа губернатор Алексей Беспрозванных по итогам встречи с представителями мебельщиков признал, что мебельная отрасль Калининградской области оказалась одной из самых пострадавших от «экономических вызовов». При этом мебельщики сохраняют высокий производственный потенциал, обеспечивают свыше 1200 человек. Губернатор поручил разработать план поддержки мебельщиков.