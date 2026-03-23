Облвласти заработали на приватизации имущества 21,6 млн руб.

Поступления в бюджет Калининградской области от приватизации регионального имущества составили 21,6 млн руб. При это плановый показатель составлял 30 млн руб. Как сообщил и.о. руководителя Агентства по имуществу Алексей Шестаков на заседании Заксобрания 19 марта, региональные власти сосредоточили усилия на акционировании трёх госпредприятий.

По словам Шестакова, в рамках программы приватизации государственного имущества на 2023-2025 годы были запланированы мероприятия по приватизации имущественных комплексов, преобразование трёх государственных предприятий в акционерные общества, внесение ряда имущества в уставной капитал акционерных обществ. «Работа правительства и агентства по имуществу была сосредоточена на реализации мероприятий по преобразованию государственных предприятий Калининградской области в акционерные общества, поскольку данный вопрос, в том числе, находился на особом контроле Федеральной антимонопольной службы», — рассказал Шестаков.

Он напомнил, что в 2025 году были акционированы три госпредприятия — «Единая система обращения с отходами Калининградской области», «Автовокзал» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2». «Они были преобразованы в акционерное общество. Их регистрация состоялась в декабре 2025 года. Уставной капитал акционерных обществ был сформирован из 148 объектов недвижимого имущества, 15 земельных участков и более 1,5 тысяч объектов движимого имущества. Общая балансовая стоимость имущества, на основании которой был сформирован уставной капитал, составило более 1,072 млрд рублей», — рассказал Шестаков.

Также были реализованы мероприятия по реализации имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Доход от продажи трёх таких объектов составил более 21 млн руб. Также бюджет получил средства в счёт оплаты ранее приобретённого имущества. «Соответственно, доходы от приватизации государственного имущества составили 21,630 млн руб. запланированном объёме в 30 млн руб., — сказал Шестаков. — Однако могу отметить, что недостижение запланированного показателя было обусловлено именно консолидацией работы, направленной на сопровождение мероприятий по преобразованию государственных предприятий в акционерное общество».