Облминсельхоз рассказал, планируется ли расширять площадь посадки картофеля

Площадей для посадки картофеля в Калининградской области сейчас достаточно для обеспечения населения. Как рассказали представители регионального минсельхоза, дополнительно их расширять не требуется.

«Решение о том, что именно сажать, принимает исключительно фермер, исходя из рыночной конъюнктуры и своих технических возможностей. Соей, рапсом и зерном в основном занимаются крупные агрохолдинги, овощеводством — небольшие крестьянско-фермерские производства. Для каждого определённого направления нужна разная техника и разные технологии выращивания», — добавили в ведомстве.

Напомним, что осенью 2025 года министр сельского хозяйства региона Артем Иванов сообщал, что в 2025-м уборочная кампания и озимый сев в Калининградской области проходили в сложных погодных условиях, так как наблюдалось переувлажнение почвы. Валовый сбор картофеля, по его словам, сократился почти на 38%, были проблемы с другими овощами. На брифинге для СМИ Иванов дал прогноз, что картофель в Калининградскую область в 2026 году придется завозить, как и в 2025.

В апреле 2026-го Иванов рассказал, что прошлогодняя чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве, вызванная неблагоприятными погодными условиями, вынуждает калининградских аграриев докупать семена картофеля и сои за пределами региона. Он также заверил, что по картофелю проблема не такая серьезная.

«Потребность в семенном материале картофеля и овощей сейчас закрыта на 98%. Для полного обеспечения планируется поставка семян картофеля из других субъектов Российской Федерации. Для поддержки овощеводов и картофелеводов, которые в большей степени пострадали в прошлом году в результате чрезвычайной ситуации в период увлажнения почвы, по вашему поручению, Алексей Сергеевич, разработана специальная мера государственной поддержки на возмещение части затрат при приобретении семян картофеля и овощей», — добавил Иванов, обращаясь к губернатору Алексею Беспрозванных.