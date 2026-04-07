Погодная ЧС вынудила калининградских аграриев докупать семена сои и картофеля

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Прошлогодняя чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве, вызванная неблагоприятными погодными условиями, вынуждает калининградских аграриев докупать семена картофеля и сои за пределами региона. Об этом в понедельник, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве области рассказал министр сельского хозяйства региона Артем Иванов.

«Завоз необходимого объёма семян кукурузы и рапса из других регионов полностью завершён, но есть вопросы по обеспеченности собственными семенами сои вследствие тяжёлых условий в период уборки этой культуры. Мы сейчас обеспечены на 82%, но у нас есть предложения на поставку семян сои в регион», — сообщил Иванов.

Отдельно министр остановился на проблеме с семенами картофеля. Он заверил, что по этой культуре проблема не такая серьезная.

«Потребность в семенном материале картофеля и овощей сейчас закрыта на 98%. Для полного обеспечения планируется поставка семян картофеля из других субъектов Российской Федерации. Для поддержки овощеводов и картофелеводов, которые в большей степени пострадали в прошлом году в результате чрезвычайной ситуации в период увлажнения почвы, по вашему поручению, Алексей Сергеевич, разработана специальная мера государственной поддержки на возмещение части затрат при приобретении семян картофеля и овощей», — добавил Иванов, обращаясь к губернатору Алексею Беспрозванных.

Глава минсельхоза уточнил, что финансовая поддержка рассчитана таким образом, что сельхозпроизводителям оплачивают около 10 ₽ за килограмм семенного картофеля. Иванов добавил, что эта сумма примерно равна «той разнице, которая есть в части затрат на логистику».

Осенью 2025 года Артем Иванов сообщал, что в 2025 году уборочная кампания и озимый сев в Калининградской области проходили в сложных погодных условиях, так как наблюдалось переувлажнение почвы. Валовый сбор картофеля, по его словам, сократился почти на 38%, были проблемы с другими овощами. На брифинге для СМИ Иванов дал прогноз, что картофель в Калининградскую область в 2026 году придется завозить, как и в 2025.
