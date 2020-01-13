Калининградстат: в области выросло число преступлений

Калининградстат: в области выросло число преступлений
Виталий Невар / Новый Калининград
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За период января-ноября 2019 года в области было зарегистрировано почти на 10% больше преступлений, чем за аналогичный период 2018 года. Информацию об этом опубликовал Калининградстат.

Всего в регионе зарегистрировано 13,8 тыс. преступлений, в том числе в составе ОПГ (571 нарушитель), в состоянии алкогольного (1740 человек) и наркотического (37 человек) опьянения. Правонарушения в нетрезвом виде совершили 198 женщин и 14 несовершеннолетних от общего числа (1740 человек). Однако выросло число раскрытых преступлений: 52,8% выявленных преступлений против 50,7% за 11 месяцев 2018 года.

За прошедший год в России на 70% увеличилось количество киберпреступлений. Также за 2019 год возросло число преступлений, совершенных иностранцами. Увеличилось и число «налоговых» уголовных дел.

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