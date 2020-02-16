Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей

Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей
Фото — «Новый Калининград»
Все новости по теме: Громкие преступления

При расстреле в центре Калининграда на улице Баранова погибла семейная пара: Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Имена убитых опубликовала «Комсомольская правда». По данным издания, женщина была беременна.

Также опубликовано имя нападавшего — Фазиль Бахрамов. После стрельбы мужчина попытался покончить с собой и позже умер в больнице.

13-летний сын женщины, раненый в результате нападения, остался жив, госпитализация ему не потребовалась.

Погибшие занимались предпринимательством на Центральном рынке. По данным «Комсомольской правды», нападавший также был предпринимателем.

Нападение произошло вечером 15 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter