Устроивший стрельбу у рынка калининградец несколько лет назад судился с одной из своих жертв

Между погибшим Вадимом Янголенко и стрелявшем в него Фазилем Бахрамовым в 2016 году была судебная тяжба. Как следует из постановления мирового судьи, размещенного на сайте ведомства, Бахрамов обвинял Янголенко в избиении (ч.1 ст.115 УК РФ).



Истец уверял, что вечером 3 июля 2015 года на ул. Черняховского, 15 (адрес Центрального рынка) после словесного конфликта Янголенко умышленно нанес ему несколько ударов по лицу. «Затем, продолжая свой преступный умысел, нанес Бахрамову Ф.К. около трех ударов в область головы и тела, причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа, кровоподтеки на лице слева, правого предплечья, кровоподтек и ссадины левого локтя», — говорится в документе.

Бахрамов уверял, что из-за полученных травм оказался нетрудоспособен в течение 21 дня. Однако в судебном заседании от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с Янголенко, «поскольку материальный вред и моральный вред возмещены в полном объеме и каких-либо претензий к подсудимому не имеется». Уголовное дело в отношении Янголенко было закрыто.

Напомним, по версии следствия, около 19:00 на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, которые от полученных ранений погибли на месте. Подозреваемый пытался покончить с собой. Он был госпитализирован с ранением грудной клетки, но умер в больнице. По предварительным данным, мотивом нападения стала личная неприязнь.

При стрельбе выжил 13-летний подросток — сын погибших.