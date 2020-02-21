Прокуратура направила в суд дело директора ООО «Ролес» о незаконной рубке

Природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Ролес», который обвиняется в незаконной вырубке. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, уголовное дело было возбуждено в декабре 2018 года. По версии следствия, директор компании, используя рабочих лесозаготовительной бригады, совершил незаконную рубку деревьев в Славянском участковом лесничестве Полесского лесничества. Ущерб превысил 19 млн рублей.

Против директора ООО «Ролес» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что судебные приставы обратились в суд из-за того, что не могут арестовать недвижимость ООО «Ролес» в счет возмещения ущерба в 19,8 млн рублей, причиненного незаконной рубкой. О исполнения решения суда компания уклоняется, задолженность до настоящего времени не погашена, при этом шесть объектов недвижимости, которые можно было бы арестовать, проданы физическому лицу.

Во время последнего заседания областного правительства губернатор Антон Алиханов заявил, что отрасль лесозаготовок в регионе долгие годы была сильно криминализирована, и «постепенно мы от этого избавляемся».

«Некоторые арендаторы леса под уголовными делами находятся, в том числе компания „Ролес“, по-моему, — заявил Алиханов. — Мы регистрировали с коллегами из УМВД так называемые „перерубы“ в Полесском районе. Сотрудники правительства подвергаются нападениям в лесах периодически, сейчас возбуждены уголовные дела на эту тему».

На сайте Генпрокуратуры РФ также есть сведения об уголовном деле, возбужденном в январе 2020 года в отношении судебного пристава-исполнителя, его подозревают в неправомерном окончании исполнительного производства в отношении «Ролеса» почти на 20 млн рублей.