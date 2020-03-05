Экс-полицейскому предъявили обвинение по делу о смерти Ивана Вшивкова

В четверг, 5 марта, Следственный комитет в рамках расследования смерти задержанного предъявил обвинение в экс-полицейскому Николаю Плебуху. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Бывший начальник смены дежурной части ОМВД обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

«Сегодня экс-полицейскому предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении он не признал, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался», — сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

В СУ СКР добавили, что ход расследования контролирует лично руководитель следственного управления Дмитрий Бочаров.

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Напомним, в Калининграде в ночь на 20 октября 2019 года в отделе полиции № 2 после задержания погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился, но родственники в это не верят. Тогда СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции, где получил ожоги Вшивков, уволили.

Вечером 27 февраля 2020 года был задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николай Плебух. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).



28 февраля задержанному из-за смерти калининградца в ОМВД экс-полицейскому Николаю Плебуху суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 2 марта адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу на решение суда.