В Москве скончались ещё два пациента с коронавирусом

В Москве от коронавируса скончались ещё два пациента, сообщает Мосгорздрав. Им было 58 и 70 лет, у обоих был подтверждён диагноз двусторонняя пневмония. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. Таким образом число умерших от коронавируса в России выросло до 45.
В Москве от коронавируса скончались ещё два пациента, сообщает Мосгорздрав. Им было 58 и 70 лет, у обоих был подтверждён диагноз двусторонняя пневмония. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. Таким образом число умерших от коронавируса в России выросло до 45.
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