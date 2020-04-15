В Калининграде задержали транспортного полицейского по делу о подбросе наркотиков

В Калининграде по делу о подбросе наркотиков местному жителю задержан оперуполномоченный ОКОН Западного ЛУ МВД России на транспорте. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат потерпевшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».



По словам адвоката, старшего лейтенанта полиции задержали поздно вечером во вторник, 14 апреля. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Дело принято к производству следователем Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД РФ на транспорте подозреваются в подбросе амфетамина местному жителю. Согласно материалам дела, оперативники подбросили 22-летнему мужчине амфетамин массой более 1 грамма, что относится к крупному размеру, а затем задержали его.

«Скажи, что нашел»: адвокат рассказал подробности подброса наркотиков калининградцу



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Гражданский сообщник полицейских также находится под уголовным преследованием по ст. 228.1 УК РФ. По словам адвоката потерпевшего, он уже задержан и написал явку с повинной.



В Западном ЛУ МВД России на транспорте назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудников их обещают уволить из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.