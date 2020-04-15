В Калининграде задержали транспортного полицейского по делу о подбросе наркотиков

В Калининграде задержали транспортного полицейского по делу о подбросе наркотиков
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Полиция

В Калининграде по делу о подбросе наркотиков местному жителю задержан оперуполномоченный ОКОН Западного ЛУ МВД России на транспорте. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат потерпевшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».

По словам адвоката, старшего лейтенанта полиции задержали поздно вечером во вторник, 14 апреля. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Дело принято к производству следователем Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД РФ на транспорте подозреваются в подбросе амфетамина местному жителю. Согласно материалам дела, оперативники подбросили 22-летнему мужчине амфетамин массой более 1 грамма, что относится к крупному размеру, а затем задержали его.

«Скажи, что нашел»: адвокат рассказал подробности подброса наркотиков калининградцу

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Гражданский сообщник полицейских также находится под уголовным преследованием по ст. 228.1 УК РФ. По словам адвоката потерпевшего, он уже задержан и написал явку с повинной.

В Западном ЛУ МВД России на транспорте назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудников их обещают уволить из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter