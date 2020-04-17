В Калининграде транспортному полицейскому предъявили обвинение по делу о подбросе наркотиков

В Калининграде транспортному полицейскому предъявили обвинение по делу о подбросе наркотиков
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного ЛУ МВД РФ на транспорте предъявлено обвинение по делу о подбросе амфетамина. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат потерпевшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».

40-летнему полицейскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

По версии следствия, гражданский агент, состоящий в сговоре с оперативником, заказал в интернете 0,5 грамма амфетамина. После этого он сообщил по телефону полицейскому, что вместе с 22-летним потерпевшим отправляется на такси в лесополосу, где спрятана «закладка» с наркотиком.

Полицейский дал указание агенту отдать амфетамин потерпевшему, а в случае, если тот откажется брать, оставить его на сиденье такси, чтобы в дальнейшем сверток можно было подкинуть. Сам же оперуполномоченный вместе с коллегами отправился в указанное место в лесополосе, говорится в постановлении Следственного комитета.

Потерпевший, расположившийся на переднем сиденье такси, отказался брать в руки наркотик, который предлагал агент, сидевший сзади. В этот момент его задержали обвиняемый вместе с неустановленными коллегами, а после — доставили в отдел полиции. Далее кто-то из сотрудников транспортной полиции подбросил в сумку потерпевшего сверток с 1,2 грамма амфетамина. Обвиняемый оперативник изъял накротик и возбудил в отношении молодого человека дело по ст. 228 УК РФ.

Как ранее писал «Новый Калининград», оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте задержали 14 апреля по подозрению в подбросе наркотиков местному жителю. Согласно материалам дела, оперативник и несколько его неустановленных коллег задержали 22-летнего калининградца и в отделе полиции подкинули ему амфетамин.

16 апреля оперуполномоченного, подозреваемого в подбросе наркотиков, суд отправил под домашний арест на два месяца.


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