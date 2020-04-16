В Калининграде подозреваемый в подбросе наркотиков полицейский отправлен под домашний арест

В Калининграде транспортного полицейского, подозреваемого в подбросе наркотиков местному жителю, суд отправил под домашний арест. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат потерпевшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».



Заседание суда по избранию меры пресечения состоялось в четверг, 16 апреля. Следователь настаивал на заключении полицейского под стражу, но судья приняла решение, что он отправится под домашний арест на два месяца — до 14 июня. Подозреваемому запрещено покидать место жительства, а также пользоваться интернетом и общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу.

Оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте задержали во вторник, 14 апреля. Он и другие пока неустановленные сотрудники ОКОН подозреваются в подбросе амфетамина местному жителю. По версии следствия, полицейские решили искусственно завысить количество выявленных ими преступлений. По их поручению гражданский агент спровоцировал своего 22-летнего знакомого к совместному приобретению запрещенных веществ. После чего калининградцу подбросили купленный амфетамин, с которым он был задержан оперативниками.

«Скажи, что нашел»: адвокат рассказал подробности подброса наркотиков калининградцу

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Гражданский сообщник полицейских также находится под уголовным преследованием по ст. 228.1 УК РФ. По словам адвоката потерпевшего, он уже задержан и написал явку с повинной. Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.