Прокуратура обжаловала домашний арест полицейского, обвиняемого в подбросе наркотиков

Калининградская транспортная прокуратура обжаловала решение суда по избранию меры пресечения полицейскому, обвиняемому в подбросе наркотиков. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат потерпевшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».



Представители прокуратуры и следователь на заседании в Центральном районном суде настаивали на заключении оперуполномоченного под стражу. Однако судья решила, что подозреваемый отправится под домашний арест на два месяца.

Также в вышестоящую инстанцию направлена апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения от представителя калининградца, признанного в данном деле потерпевшим. Дата слушания по рассмотрению жалоб еще не назначена.

Как ранее писал «Новый Калининград», оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте задержали 14 апреля по подозрению в подбросе наркотиков местному жителю. Согласно материалам дела, оперативник и несколько его неустановленных коллег задержали 22-летнего калининградца и в отделе полиции подкинули ему амфетамин.

16 апреля оперуполномоченного, подозреваемого в подбросе наркотиков, суд отправил под домашний арест на два месяца. 40-летнему полицейскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».