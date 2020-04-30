Полицейскому, обвиняемому в подбросе наркотиков, суд отменил домашний арест

В четверг, 30 апреля, Калининградский областной суд отменил решение районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста транспортному полицейскому, которого обвиняют в подбросе наркотиков. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат потерпевшего Владислав Филатьев, сотрудничающий с «Зоной права».



«Процессуальные нарушения были допущены судом первой инстанции. Ходатайство об избрании меры пресечения отправили на новое рассмотрение. Обвиняемый пока останется под домашним арестом до 9 мая», — пояснил Филатьев.

Напомним, 16 апреля оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного ЛУ МВД РФ суд отправил под домашний арест на два месяца. В тот же день 40-летнему полицейскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Как ранее писал «Новый Калининград», оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте задержали 14 апреля по подозрению в подбросе наркотиков местному жителю. Согласно материалам дела, оперативник и несколько его неустановленных коллег задержали 22-летнего калининградца и в отделе полиции подкинули ему амфетамин.

