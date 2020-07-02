Прокуратура вновь обжаловала приговор боксеру, от рук которого погиб посетитель «Макдоналдса»

Прокуратура вновь обжаловала приговор боксеру, от рук которого погиб посетитель «Макдоналдса»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура вновь обжаловала оправдательный приговор калининградскому боксеру Владимиру Иванову, от рук которого погиб посетитель «Макдоналдса». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В кассационном представлении прокуратурой Калининградской области указано на несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанции о признании действий обвиняемого необходимой обороной, указав на достаточность доказательств, свидетельствующих об преступном характере его действий», — говорится в релизе.

По делу о гибели 25-летнего Максима Дудина у кафе «Макдоналдс» прошло несколько судебных процессов. В ходе первого, в сентябре 2017 года, суд приговорил Владимира Иванова (его обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть человека — часть 4 статьи 111 УК РФ) к 9 годам лишения свободы. Калининградский областной суд этот приговор отменил, а дело направили на новое рассмотрение — другому судье. Сам Владимир Иванов вышел на свободу.

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В конце мая 2018 года, в ходе второго процесса Центральный районный суд пришел к выводу, что вина Иванова по части 4 статьи 111 УК РФ не доказана. На этот раз боксера признали виновным по ч. 1 статьи 114 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Именно на такой трактовке своих действий Владимир Иванов и его защита настаивали в ходе обоих процессов. Боксеру назначили 8 месяцев ограничения свободы, а наказание сочли отбытым, так как он чуть больше пяти месяцев провел под стражей в СИЗО.

Но и более мягкий приговор также не устоял в апелляции — в конце июля 2018 года его отменили, а дело вернули прокурору.

В ноябре 2019 года Центральный районный суд вновь вынес оправдательный приговор Иванову. Апелляционная жалоба на него оставлена облсудом без удовлетворения.

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