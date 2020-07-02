В Калининграде полицейские ликвидировали очередной наркопритон (видео)

В Калининграде полицейские ликвидировали очередной наркопритон (видео)
Вталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД установлено, что ранее судимый 39-летний калининградец организовал в своей квартире наркопритон. Злоумышленник на кухне изготавливал дезоморфин из лекарственных средств и химических препаратов, сбывал его наркозависимым, а также регулярно предоставлял им свою жилплощадь для употребления запрещенных веществ. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

«Противоправная деятельность фигуранта была задокументирована, при силовой поддержке бойцов „Гром“ он был задержан. Сотрудники УНК УМВД провели обыск по месту жительства подозреваемого и застали там наркозависимых граждан, которым хозяин предоставил жилплощадь для временного проживания и употребления наркотиков. Кроме того были изъяты предметы и компоненты для изготовления дезоморфина», — уточнила Светлана Поставничая.

В отношении задержанного следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере» и ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО. Расследование продолжается.

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Полицейские задержали калининградца, устроившего у себя в квартире наркопритон Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД установлено, что ранее судимый 39-летний калининградец организовал в своей квартире наркопритон. Злоумышленник на кухне изготавливал дезоморфин из лекарственных средств и химических препаратов, сбывал полученное зелье наркозависимым, а также регулярно предоставлял им свою жилплощадь для употребления запрещенных веществ. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. «Противоправная деятельность фигуранта была задокументирована, при силовой поддержке бойцов «Гром» он был задержан. Сотрудники УНК УМВД провели обыск по месту жительства подозреваемого и застали там наркозависимых граждан, которым хозяин предоставил жилплощадь для временного проживания и употребления наркотиков. Кроме того были изъяли предметы и компоненты для изготовления дезоморфина», - уточнила подробности Светлана Поставничая. В отношении задержанного следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере» и ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО. Расследование продолжается. #МВДРоссии #МВД #Мвд39 #Полиция #Калининград #СветланаПоставничая

Публикация от Полиция Калининграда (@mvd39)


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