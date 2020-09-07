Прокуратура массово проверяет стройки после гибели юноши на Нахимовском училище

Прокуратура Калининградской области объявила о проверке всех стройплощадок региона на предмет привлечения к работе несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметили в ведомстве, массовая проверка связана с тем, что в августе этого года на одном из строительных объектов Калининграда погиб подросток.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению трудового законодательства и законодательства об охране труда работодателями», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, 16 августа, на стройке Нахимовского училища на ул. Артиллерийской в Калининграде погиб 16-летний юноша. Возбуждено уголовное дело.