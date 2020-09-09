В Калининграде полицейские задержали фальшивомонетчицу из Подмосковья (видео)

Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда совместно с УЭБиПК УМВД России по Калининградской области задержали 25-летнюю жительницу Московской области, причастную к распространению поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Как установили полицейские, злоумышленница прибыла в самый западный регион России в августе 2020 года по личным делам. С собой она привезла партию фальшивок, которые ранее были приобретены ею через теневой сегмент интернета с целью дальнейшего сбыта. На территории Калининграда злоумышленница покупала на поддельные деньги различные товары в небольших магазинах, получая сдачу настоящими купюрами.
Оперативники составили фоторобот подозреваемой и установили ее личность. Во время обыска по месту временного проживания подозреваемой сотрудники полиции обнаружили приобретенные на поддельные деньги товары.
Полицейские задокументировали 10 фактов сбыта фальшивок, подделки изъяты из оборота. В отношении задержанной следователями ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
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Сотрудниками полиции задержана подозревамая в распространении поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда совместно с УЭБиПК УМВД России по Калининградской области задержали 25-летнюю жительницу Московской области, причастную к распространению поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Как установили полицейские, злоумышленница прибыла в самый западный регион России в августе 2020 года по личным делам. С собой молодая девушка привезла партию фальшивок, которые ранее были приобретены ею через теневой сегмент сети Интернет с целью дальнейшего сбыта. На территории Калининграда злоумышленница покупала на поддельные деньги различные товары в небольших магазинах, получая сдачу настоящими купюрами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские тщательно проследили путь фальшивых денег от мест их обнаружения в финансовых учреждениях, до мест инкассации в торговых точках. Оперативники составили фоторобот подозреваемой, в результате чего установили ее личность. Во время обыска по месту временного проживания подозреваемой сотрудники полиции обнаружили приобретенные на поддельные деньги товары. Полицейские задокументировали 10 фактов сбыта фальшивок, подделки изъяты из оборота. В отношении задержанной следователями ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. #МВДРоссии #МВД #полиция #МВД39 #Калининград #фальшивки
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