В Калининграде полицейские задержали фальшивомонетчицу из Подмосковья (видео)

Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда совместно с УЭБиПК УМВД России по Калининградской области задержали 25-летнюю жительницу Московской области, причастную к распространению поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, злоумышленница прибыла в самый западный регион России в августе 2020 года по личным делам. С собой она привезла партию фальшивок, которые ранее были приобретены ею через теневой сегмент интернета с целью дальнейшего сбыта. На территории Калининграда злоумышленница покупала на поддельные деньги различные товары в небольших магазинах, получая сдачу настоящими купюрами.

Оперативники составили фоторобот подозреваемой и установили ее личность. Во время обыска по месту временного проживания подозреваемой сотрудники полиции обнаружили приобретенные на поддельные деньги товары.

Полицейские задокументировали 10 фактов сбыта фальшивок, подделки изъяты из оборота. В отношении задержанной следователями ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.