«Слабо ориентировалась»: в «Храброво» с борта самолета сняли нетрезвую москвичку

«Слабо ориентировалась»: в «Храброво» с борта самолета сняли нетрезвую москвичку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В аэропорту «Храброво» с борта самолета, летящего в Москву, полицейские сняли нетрезвую пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ведомства, в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что на стоянку воздушных судов требуется наряд полиции к борту самолёта, убывающего из Калининграда в Москву.

«Установлено, что 38-летняя жительница Москвы слабо ориентировалась в окружающей обстановке. От женщины исходил запах алкоголя», — говорится в релизе.

Транспортные полицейские препроводили москвичку в дежурную часть линейного отдела полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено административное производство по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ранее стало известно, что в «Храброво» транспортные полицейские выписали штраф 39-летней москвичке, которая закурила сигарету в туалете самолета.

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