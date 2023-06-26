Жителя Подмосковья обвиняют в убийстве продавца из Зеленоградска, умершего в больнице от ожогов (видео)

Владелец магазина из Зеленоградска, которого облил бензином и поджег турист из Помосковья, скончался в больнице. Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, 43-летний житель Московской области 15 июня облил бензином владельца магазина в Зеленоградске и поджег. С множественными ожогами, пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение. По данным СК, 25, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, мужчина умер.

С учетом изложенного, принимая во внимание способ совершения преступления, подразумевающий особые мучения для потерпевшего, а также опасность гибели в пожаре жильцов многоквартирного дома, в котором расположен магазин, следствием действия обвиняемого квалифицированы по п. «д», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал частично.

С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.