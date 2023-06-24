Губернатор Ростовской области: транспорт работает штатно, но массовые мероприятия отменяем

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в своем официальном телеграм-канале об отмене назначенных на выходные в Ростове-на-Дону массовых мероприятий. Также он рассказал, что происходит в центре Ростова.



«Муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты по центру города, — заявил он. — Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный жд-транспорт работает штатно».