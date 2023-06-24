Губернатор Ростовской области призвал жителей не покидать свои дома и не выезжать в центр города

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на субботу, 24 июня, обратился к жителям региона через свой официальный телеграм-канал с просьбой «воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома».



Ранее глава региона сообщил, что «сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка». «Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — заявил Голубев.

Напомним, что ранее центр общественных связей (ЦОС) ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы основателя ЧВК Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию. передаёт «Интерфакс».

Также в ведомстве заявили, что высказывания Пригожина «фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и „ударом в спину“ российским военнослужащим».