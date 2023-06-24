Минобороны РФ — вагнеровцам: «Вас втянули в преступную авантюру Пригожина»

Министерство обороны РФ опубликовало в своем официальном телеграм-канале обращение в адрес бойцов штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер». Приводим его полный текст:



«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность».

Отметим, что ранее Национальный антитеррористический комитета сделал заявление о том, что «утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований».