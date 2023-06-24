В ФСБ призвали бойцов «Вагнера» «принять меры к задержанию» Пригожина

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы основателя ЧВК Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию, передаёт «Интерфакс».



«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве заявили, что высказывания Пригожина «фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и „ударом в спину“ российским военнослужащим».

Ранее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией». Голосовые сообщения в соцсетях «Вагнера» с обвинениями в адрес Минобороны появились вечером в пятницу, 23 июня.