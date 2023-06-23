НАК сообщил о возбуждении уголовного дела о призыве к мятежу после заявлений Пригожина (обновлено)

ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений от имени главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).



«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — заявили в НАК.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры, пишет «Интерфакс».

Голосовые сообщения в соцсетях «Вагнера» с обвинениями в адрес Минобороны появились вечером в пятницу, 23 июня, сообщает «Коммерсант».

Обновлено в 23:19:

Генпрокуратура РФ сообщила о «законном и обоснованном» возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина «по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа».

«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — указано в сообщении Генпрокуратуры.