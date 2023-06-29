Суд отправил экс-помощника Алиханова в колонию на 1,5 года за мошенничество (видео)

Суд отправил экс-помощника Алиханова в колонию на 1,5 года за мошенничество (видео)
Задержание Дениса Калиновского. Скриншот оперативного видео
Все новости по теме: Коррупция

В Черняховске суд вынес приговор бывшему директору агентства по делам молодежи Калининградской области Денису Калиновскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов оказать содействие в получении гранта в виде субсидии из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Он убедил конкурсантку, что взамен на денежное вознаграждение ГБУ Калининградской области «Центр молодежи» выступит в качестве партнера ее проекта и окажет содействие в его реализации и подготовке отчетных документов.

«В действительности же каких-либо действий в пользу участницы конкурса Калиновский выполнять не собирался, а полученные денежные средства в размере 449 600 рублей оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению», — уточнили в СУ СКР.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Приговором суда Калиновскому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В мае прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Агентства по делам молодежи Калининградской области Дениса Калиновского по обвинению в мошенничестве.

До 7 ноября Калиновский находился в СИЗО. После этого суд изменил ему меру пресечения на домашний арест


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