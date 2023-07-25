Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего в Гусеве двух детей

Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего в Гусеве двух детей
Фото: региональное управление ГИБДД
Продолжение: Полиция задержала водителя, сбившего двух детей под Гусевом. Он был пьян и угнал авто
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Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего двух детей и скрывшегося с места ДТП в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, во вторник, 25 июля, около 18:00 в Гусеве водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. Пострадавшие дети были экстренно госпитализированы. Автомобилист скрылся с места происшествия.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и розыск водителя находившегося за рулем автомобиля, совершившего ДТП. Если вы стали свидетелем данного ДТП, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 55-26-05,8 (40143) 3-24-10 или 102», — говорится в релизе.



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