Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего в Гусеве двух детей

Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего двух детей и скрывшегося с места ДТП в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.



По данным ведомства, во вторник, 25 июля, около 18:00 в Гусеве водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. Пострадавшие дети были экстренно госпитализированы. Автомобилист скрылся с места происшествия.