Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего в Гусеве двух детей

Полиция разыскивает автомобилиста, сбившего двух детей и скрывшегося с места ДТП в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, во вторник, 25 июля, около 18:00 в Гусеве водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. Пострадавшие дети были экстренно госпитализированы. Автомобилист скрылся с места происшествия.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и розыск водителя находившегося за рулем автомобиля, совершившего ДТП. Если вы стали свидетелем данного ДТП, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: