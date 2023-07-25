Полиция задержала водителя, сбившего двух детей под Гусевом. Он был пьян и угнал авто

В Калининградской области полицейские задержали автомобилиста, сбившего двух детей и скрывшегося с места происшествия в Гусевском округе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным ведомства, вечером во вторник, 25 июля, в переулке Садовый в поселке Красногорское 30-летний мужчина, управляя угнанным автомобилем «Мицубиси», допустил наезд на двух девочек в возрасте 10 и 12 лет и скрылся с места ДТП. Пострадавшие дети госпитализированы в медицинское учреждение. Вскоре по горячим следам подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

В пресс-службе УМВД уточнили, что задержанный — житель поселка Добровольск. По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял у друга ключи от автомобиля и сел за руль. После совершения ДТП он бросил машину в поле, а сам скрылся в лесополосе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ и ст. 166 УК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает автомобилиста, сбившего двух детей и скрывшегося с места ДТП в Гусеве. Изначально сообщалось, что в Гусеве водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку.

