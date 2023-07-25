Полиция задержала водителя, сбившего двух детей под Гусевом. Он был пьян и угнал авто

Полиция задержала водителя, сбившего двух детей под Гусевом. Он был пьян и угнал авто
Фото: пресс-служба УМВД
Все новости по теме: ДТП

В Калининградской области полицейские задержали автомобилиста, сбившего двух детей и скрывшегося с места происшествия в Гусевском округе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, вечером во вторник, 25 июля, в переулке Садовый в поселке Красногорское 30-летний мужчина, управляя угнанным автомобилем «Мицубиси», допустил наезд на двух девочек в возрасте 10 и 12 лет и скрылся с места ДТП. Пострадавшие дети госпитализированы в медицинское учреждение. Вскоре по горячим следам подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

В пресс-службе УМВД уточнили, что задержанный — житель поселка Добровольск. По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял у друга ключи от автомобиля и сел за руль. После совершения ДТП он бросил машину в поле, а сам скрылся в лесополосе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ и ст. 166 УК РФ. 

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает автомобилиста, сбившего двух детей и скрывшегося с места ДТП в Гусеве. Изначально сообщалось, что в Гусеве водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter