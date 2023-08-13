Власти предложили многодетной семье из треснувшего дома в Пионерском переехать в другой город

Власти Пионерского предложили многодетной семье из треснувшего дома в Пионерском переехать в другой муниципалитет. Об этом «Новому Калининграда» рассказал глава семейства Сергей Морозов.



В семье Морозовых на данный момент воспитывается 17 несовершеннолетних детей. «И еще совершеннолетняя дочка с нами проживает. А еще к нам двое взрослых сыновей с СВО сейчас приехали в отпуск и двое детей старших из Мурманска — им тоже негде остановиться. То есть получается, что в общей сложности у нас сейчас в крыше над головой нуждаются 24 человека», — рассказал Сергей Морозов.

По словам мужчины, Морозовы занимали половину поврежденного дома — это муниципальное жилье, а в другой части здания располагается школа искусств. В настоящее время с родителями находятся не все дети — кто-то должен скоро вернуться из санатория и летних лагерей. После происшествия семью временно разместили в спортзале местной школы. «Раскладушки, матрасы, одеяла, белье, полотенца — нам все привезли. Питание трехразовое обеспечили в столовой. Мы пока ни на что не жалуемся в принципе», — уточнил Морозов.

Глава семьи отметил, что изначально чиновники им предлагали варианты с переселением в муниципальное жилье в других муниципалитетах: «Были предложения такие, чтобы нас отправить и в Гусев, и в Озерск, и в Багратионовск, и еще куда-то. Но мы сразу отказались от этих вариантов — у нас же дети учатся в школе в Пионерском».

В итоге городские власти пообещали предоставить альтернативное жилье семье до конца следующей недели. «Сегодня мне позвонили из администрации и сообщили, что в течение недели решат вопрос с жильем для нас и помогут перевезти туда все наши вещи. Тут пока выходные дни были, поэтому администрация в полном объеме не работают. Вот, сказали, что в понедельник-вторник соберут совещание. Мы пока не знаем, идет ли речь о временном жилье или уже о постоянном», — отметил Морозов.