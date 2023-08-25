СК: на месте крушения самолета Пригожина изъяты черные ящики, тела отправлены на генетическую экспертизу

В Тверской области на месте крушения бизнес-джета Embraer, пассажиром которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обнаружены черные ящики. Тела погибших отправлены на генетическое исследование. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего.Также в СК сообщают, что обнаруженные на месте трагедии тела 10 погибших отправлены на молекулярно-генетические экспертизы.

23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. МЧС России утверждает, что на борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

В списке пассажиров Embraer Legacy значилось имя Евгения Пригожина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Впоследствии смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области. По его словам, первичные данные говорят о том, что погибли сотрудники ЧВК «Вагнер».