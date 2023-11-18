Полиция разыскивает калининградцев, помогавших выбраться водителю «БМВ», въехавшему в остановку (фото)

В Калининграде полиция просит откликнуться граждан, помогавших выбраться водителю из автомобиля «БМВ», въехавшего в автобусную остановку в минувшую пятницу.



«Для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 ноября на остановке общественного транспорте по ул. Инженерной, полиция разыскивает четырех мужчин, которые первыми подошли к автомобилю „БМВ“ и помогли вытащить водителя из салона, — уточняет пресс-служба УМВД по Калининградской области, прикладывая фото с места происшествия. — Один из них был с бежевым рюкзаком».

Очевидцев просят обратиться по телефонам: 89110723092, 89114754361.

Напомним, что ДТП произошло в Калининграде днем в пятницу, 17 ноября. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых.