Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели девочки в ДТП на остановке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по сообщению о ДТП в Калининграде, в котором погибла семилетняя девочка, сообщает региональное управление ведомства. ДТП произошло 17 ноября 2023 года на ул. Инженерной, где автомобиль «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта.



СУ СК России по Калининградской области инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.

«Руководителю Следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрию Бочарову поручено принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей, а также к завершению его расследования, о чем представить доклад. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в управлении.

Ранее в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» сообщалось о длительном непривлечении органами внутренних дел к ответственности жителя Калининграда, совершившего ДТП.

Резонансное ДТП произошло в Калининграде днем 17 ноября 2023 года. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых. Как отмечали в областном УМВД, водитель автомобиля госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья.

Жители Калининграда в социальных сетях неоднократно поднимали вопрос о том, что мужчина до сих пор не привлечён к ответственности.