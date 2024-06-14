Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели девочки в ДТП на остановке

Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели девочки в ДТП на остановке
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по сообщению о ДТП в Калининграде, в котором погибла семилетняя девочка, сообщает региональное управление ведомства. ДТП произошло 17 ноября 2023 года на ул. Инженерной, где автомобиль «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта.

СУ СК России по Калининградской области инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.

«Руководителю Следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрию Бочарову поручено принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей, а также к завершению его расследования, о чем представить доклад. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в управлении.

Ранее в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» сообщалось о длительном непривлечении органами внутренних дел к ответственности жителя Калининграда, совершившего ДТП.

Резонансное ДТП произошло в Калининграде днем 17 ноября 2023 года. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых. Как отмечали в областном УМВД, водитель автомобиля госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья.

Жители Калининграда в социальных сетях неоднократно поднимали вопрос о том, что мужчина до сих пор не привлечён к ответственности.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter