Суд поместил под домашний арест замдиректора брянской гимназии, где произошла стрельба

Советский районный суд Брянска назначил домашний арест заместителю директора по административно-хозяйственной работе городской гимназии № 5 Ларисе Католиковой, где школьница устроила стрельбу 7 декабря. Об этом пишет ТАСС в воскресенье, 10 декабря.



Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана до 7 февраля 2024 года. Женщина распорядилась отключить рамку металлоискателя ради новогодней гирлянды, пишет «Коммерсант». Заместителю директора гимназии грозит до семи лет лишения свободы. В зале суда Католикова заявила, что не совсем понимает, почему в халатности обвинили именно ее. По ее словам, рамка принадлежит Бежицкой районной администрации, её оставили в гимназии с выборов, сама замдиректора за неё не отвечала. Следователь объяснил необходимость домашнего ареста Католиковой тем, что она может оказать давление на работников гимназии. О задержании Ларисы Католиковой стало известно накануне.

Прокуратура Брянской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц гимназии № 5. Проверка показала, что на входе в здание школы был убран стационарный металлодетектор.

Арестованы директор охраняющего гимназию ООО «ЧОО Агентство Эскалибур» Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова.

Против отца стрелявшей девушки Дмитрия Афанаскина возбуждены уголовные дела о доведении до самоубийства и небрежном хранении огнестрельного оружия.

Стрельбу в гимназии открыла 14-летняя ученица. Девушка пронесла в школу отцовское охотничье ружье «Бекас-3», спрятав его в тубусе. В результате стрельбы пострадали пять человек. Одна из раненых школьниц позже скончалась. Стрелявшая покончила с собой. Региональное управление СКР возбудило дело об убийстве.