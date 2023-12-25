Калининградцам обещают ухудшение ситуации с подтоплениями в ближайшие дни

В Калининградской области в течение ближайших дней продолжатся сильные подтопления. Как предупреждают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в первую очередь удар стихии на себе почувствуют жители Зеленоградского и Гурьевского районов, где уже сейчас местами затапливается проезжая часть и вода не уходит из населенных пунктов.



Эксперты уверяют, что во многом подтопления связаны «с наличием серьёзных проблем с системами водоотведения и нарушениями норм строительной инфраструктуры».

«В предстоящие дни ситуация не улучшится — под постоянным влиянием циклонов в предстоящие 4-5 дней по области ожидается выпадение около 30-40 мм осадков (примерно 50% от месячной нормы), — сообщают администраторы паблика, — а штормовые порывы ветра обеспечат нагон воды и как следствие повышение уровня рек и заливов. В местах, где уже есть подтопления — ситуация, вероятнее всего, усугубится. При этом вероятны новые затопления в низменностях и поймах водоемов».

Ранее очевидцы сообщали, что в поселке Сокольники Зеленоградского округа произошло подтопление домов из-за вышедшей из берегов реки Медвежьей (в частности, вода подошла к отелю «Гранд Сокольники»).