Бастрыкин взял на контроль расследование аварии с двумя сбитыми школьницами в Калининграде

Все новости по теме: ДТП

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Бочарову представить доклад о промежуточных результатах проверки в связи с аварией с двумя сбитыми школьницами в Калининграде. Об этом сообщили в информационном центре СК России в пятницу, 26 января.

Также глава СК поручил Бочарову «принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчинённых следователей и представить доклад о его ходе и результатах».

Авария произошла 24 января на Ленинском проспекте. 53-летний водитель «Ауди» сбил двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Одна из пострадавших находится в реанимации БСМП, вторая — в областной больнице. Состояние школьниц оценивается врачами как тяжелое.

Органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи усмотрели признаки халатности в том, что на пешеходном переходе не работал светофор.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter