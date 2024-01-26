Бастрыкин взял на контроль расследование аварии с двумя сбитыми школьницами в Калининграде

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Бочарову представить доклад о промежуточных результатах проверки в связи с аварией с двумя сбитыми школьницами в Калининграде. Об этом сообщили в информационном центре СК России в пятницу, 26 января.



Также глава СК поручил Бочарову «принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчинённых следователей и представить доклад о его ходе и результатах».

Авария произошла 24 января на Ленинском проспекте. 53-летний водитель «Ауди» сбил двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Одна из пострадавших находится в реанимации БСМП, вторая — в областной больнице. Состояние школьниц оценивается врачами как тяжелое.

Органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи усмотрели признаки халатности в том, что на пешеходном переходе не работал светофор.