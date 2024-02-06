Провал у зоопарка за неделю увеличился до размеров «карьера» (фото)

Провал у входа в зоопарк (со стороны улицы Чайковского), образовавшийся 30 января в результате аварии на коллекторе, увеличился до размеров карьера. Фото огромной ямы во вторник, 6 февраля, опубликовала в своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова. Кроме того, она выложила фото поврежденного участка трубы.



«Бетона сверху практически нет. И это то, что вытащили. Если такое же и дальше под землёй... Кажется, придётся забыть о реконструкции этого входа и обустройстве парковки до тех пор, пока „Водоканал“ не заменит весь участок коллектора на этом месте. А это — оооочень большие деньги, разработка проектной документации, госэкспертиза и вот это вот всё», — написала Соколова.

Пресс-секретарь «Водоканала» Виктор Лузов сообщил «Новому Калининграду», что советский коллектор действительно в сложном состоянии, что же касается раскопок, то «спецтехника уже отработала, и сейчас будет осуществляться ликвидация утечки».

«Все по плану, — рассказал Лузов. — Так как коллектор находится очень глубоко, нельзя просто вырыть яму и начать работать. Раскопки выполнялись по технологии, ступеньками. Мы и предполагали, что работы точно займут не меньше недели. В течение этой недели мы работы завершим».

Новых вырубок из-за расширения площади раскопок, по словам Лузова, пока не было.

«Если бы что-то планировалось, мы бы это согласовали, и директор зоопарка бы об этом знала. Да, она очень переживает по этому поводу. Это ее право, конечно, но мы постоянно на контакте, и она владеет полной информацией», — добавил представитель «Водоканала»

Ранее Светлана Соколова уже высказывала опасения по поводу вероятности аварий на других участках коллектора. По словам представителя «Водоканала», сейчас проходит обследование трубы.

«Примем все меры, чтобы идеи и проекты руководства зоопарка были реализованы. У нас есть специальное оборудование, при помощи которого мы можем делать обследование трубы без раскопок. Пока там не предвидится никаких аварийных ситуаций. О перспективных планах зоопарка мы будем думать уже после ликвидации аварии. Рассматриваем несколько вариантов решения вопроса», — заключил Лузов.

По последней информации, бригада «Водоканала» подключила мобильную насосную станцию, чтобы осушить котлован и произвести ремонтную вставку.

«Произвели подготовительные работы — сняли грунт, чтобы не происходил его обвал, и сотрудники могли работать безопасно. Глубина котлована составляет порядка 12 метров. Сейчас канализационный коллектор на улице Чайковского работает в штатном режиме, жители соседних домов не испытывают неудобств», — добавили в пресс-службе «Водоканала».