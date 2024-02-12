В Калининграде засыпали 12-метровый котлован у зоопарка (фото)

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«Водоканал» завершил работы на месте прорыва канализационного коллектора у Калининградского зоопарка. Там пришлось заменить 19 метров трубы, сообщается в телеграм-канале предприятия.

«Потребовалась и помощь подрядчика — с помощью тяжелой техники засыпали котлован и разровняли землю. Работы по благоустройству территории продолжатся после усадки грунта, а также как просохнет земля», — отмечается в публикации.

Авария произошла 30 января. В зелёной зоне со стороны улицы Чайковского, где зоопарк планировал сделать гостевую парковку, образовался провал глубиной шесть метров. Позже котлован пришлось разрыть до 12 метров. 

«Я нахожусь в состоянии фрустрации и растерянности. Два года назад мы сделали эскизный проект реконструкции этой территории. Здесь должна находиться новая входная зона, и мы планировали организовать на этом месте гостевую парковку», — рассказывала «Новому Калининграду» директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Фото: телеграм-канал «Водоканала»

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