Калининградцы пожаловались Алиханову на вонь после ремонта коллектора в зоопарке (фото)

Калининградцы пожаловались Алиханову на вонь после ремонта коллектора в зоопарке (фото)
Так место прорыва выглядит сегодня. Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Жители улицы Чайковского в Калининграде пожаловались губернатору Антону Алиханову на стойкий запах канализации, исходящий со стороны зоопарка, где в начале года образовался провал из-за аварии на коллекторе.

«После ремонта коллектора в зоопарке стоит постоянная канализационная вонь по ул.Чайковского и перекрёстке с ул.Зоологической, — написала одна из жительниц на странице главы региона „ВКонтакте“. — Особенно в вечернее и ночное время. В такую жару с невозможным регулированием Центрального отопления в нашем доме даже окна не открыть. Если раньше вонь стояла только в туманы, то теперь каждый день. Помогите с этим разобраться и устранить дефект».

Вопрос жителей Алиханов переадресовал «Водоканалу», занимавшемуся устранением повреждений, а также горадминистрации, однако за них ответила пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

«Информацию передали в диспетчерскую областного Водоканала. На этой неделе бригада планирует отремонтировать колодец», — сообщили в пресс-службе.

Авария произошла 30 января. В зелёной зоне со стороны улицы Чайковского, где зоопарк планировал сделать гостевую парковку, образовался провал глубиной шесть метров. Позже котлован пришлось разрыть до 12 метров. «Водоканал» завершил работы на месте прорыва коллектора лишь во второй половине февраля. Там пришлось заменить 19 метров трубы.


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