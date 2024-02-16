Число госпитализированных с отравлением учащихся школы Большаково выросло до семи

Число госпитализированных с симптомами отравления учащихся школы поселка Большаково выросло до семи, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областной минздрав.

«В общей сложности медицинская помощь была оказана 25 пациентам. Семеро из них госпитализированы: пятеро — в детскую областную больницу (в Калининграде) и по одному — в областную инфекционную и Советскую центральную городскую больницы. Состояние всех госпитализированных детей оценивается медиками как удовлетворительное», — уточнили информагентству в министерстве.

Напомним, в четверг, 15 февраля, в школе посёлка Большаково Славского района ученики почувствовали себя плохо после проведения мероприятия. Несколько пострадавших были госпитализированы в медучреждения с отравлением неизвестным токсичным веществом. Позже директор школы Мария Близнюк обратилась к родителям учеников с просьбой помочь с информацией о ЧП, которое произошло в учебном заведении. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному СК возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.