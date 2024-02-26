В отношении опекуна из Славского района возбуждено дело об истязании подопечной

В отношении 36-летней жительницы поселка Гастеллово Славского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Ранее следственное управление приняло к производству уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, подозреваемая, являвшаяся с 2019 года опекуном 9-летней девочки, на систематической основе причиняла ребенку физические и психические страдания. На данный момент установлено три эпизода жестокого обращения с подопечной: в декабре 2023 года женщина заставила ребенка выполнять физические упражнения, несоизмеримые с ее возрастом и физическим развитием, в январе 2024-го, используя физическое превосходство, она принудительно накормила девочку непригодной пищей. А в конце месяца, вновь заставив ребенка выполнять изнурительные физические упражнения, нанесла ей несколько ударов ладонью по лицу. В настоящее время ребенок изъят из семьи, следствием организован комплекс мер реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий причиненных ребенку психологических травм.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемых преступлений, выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемой, причин и условий, способствовавших их совершению. Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики.