С издевавшегося над подопечной опекуна хотят взыскать 1 млн рублей

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В суд поступил иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу малолетней с её бывшего опекуна, обвиняемой в истязании. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре текущего года на личный прием к прокурору Калининградской области Александру Авдееву в Славском районе обратилась опекун малолетней девочки по вопросу защиты прав ребенка.

Девочка подверглась истязанию и жестокому обращению со стороны бывшего опекуна. Как ранее сообщалось, прокуратура Славского района по данному факту направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней женщины, систематически унижавшей малолетнюю и допустившую жестокое обращение с ней. Новый опекун просила защитить права ребенка в суде и оказать помощь, направленную на взыскание морального вреда.

Прокуратура области обратилась в суд с иском о взыскании с подсудимой в пользу несовершеннолетней девочки компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Уголовное дело в отношении жительницы посёлка Гастеллово Славского района было возбуждено в феврале 2024 года по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Ранее следственное управление приняло к производству уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, подозреваемая, являвшаяся с 2019 года опекуном 9-летней девочки, на систематической основе причиняла ребёнку физические и психические страдания.

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