Личности 134 погибших во время теракта в «Крокус сити холле» удалось установить

Следствию удалось установить личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает в субботу, 30 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.



«Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Таким образом, генетические экспертизы проводятся в отношении 10 погибших.

Ранее стало известно , что число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 551.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри, подожгли помещение и скрылись. Во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении были задержаны 23 марта.